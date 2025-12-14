Мошенники пугают россиян оформлением на них кредитов по голосу

По данным МВД, злоумышленники выманивают у людей наличные деньги, используя сложный сценарий. Сначала жертве звонит лже-сотрудник оператора связи и под предлогом переоформления договора получает паспортные данные. Затем пострадавшему представляется «сотрудник военкомата», который сообщает, что иностранные мошенники оформили на жертву кредит, используя запись голоса.

Далее в дело вступает «следователь», который сначала обвиняет, а потом «спасает» человека, предлагая помощь. Завершает схему «юрист», который, узнав о сбережениях, пугает обыском и конфискацией средств. Чтобы «обезопасить» деньги, жертве предлагают «задекларировать» их, передав наличные курьерам.

Ранее россиянам рассказали о популярных у мошенников новогодних схемах обмана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

