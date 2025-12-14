Мошенники пугают россиян оформлением на них кредитов по голосу
В России появилась новая схема мошенничества с запугиванием «кредитами по голосу» и обысками, сообщает ТАСС.
По данным МВД, злоумышленники выманивают у людей наличные деньги, используя сложный сценарий. Сначала жертве звонит лже-сотрудник оператора связи и под предлогом переоформления договора получает паспортные данные. Затем пострадавшему представляется «сотрудник военкомата», который сообщает, что иностранные мошенники оформили на жертву кредит, используя запись голоса.
Далее в дело вступает «следователь», который сначала обвиняет, а потом «спасает» человека, предлагая помощь. Завершает схему «юрист», который, узнав о сбережениях, пугает обыском и конфискацией средств. Чтобы «обезопасить» деньги, жертве предлагают «задекларировать» их, передав наличные курьерам.
Ранее россиянам рассказали о популярных у мошенников новогодних схемах обмана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фицо: Запад побежит в РФ сразу после окончания конфликта на Украине
- Пушков назвал слова Мерца серьёзным признанием крупного геополитического сдвига
- Мошенники пугают россиян оформлением на них кредитов по голосу
- Юрист назвал вероятные решения Верховного суда по делу Долиной
- Депутат Говырин: Пособие по беременности и родам увеличится до 125 тыс. рублей
- Экс-главком зенитных войск Москвы предложил отключать ночное освещение во время атак дронов
- Лавров: Москва видит опасные тенденции наращивания военного потенциала на Балканах
- СМИ: Таксисты по всей России решили устроить «тихую забастовку»
- СМИ: Силовики ворвались в московский бар и спрашивали у гостей про отношение к конституционному строю
- Орбан: Изъятие Евросоюзом российских активов станет «объявлением войны»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru