СМИ: Таксисты по всей России решили устроить «тихую забастовку»

Цель акции — заставить сервисы агрегаторов, главным образом «Яндекс Такси», пересмотреть условия сотрудничества. В Сети набирают популярность призывы к «тихой забастовке». В специальном Telegram-чате за несколько дней собрались более 1,6 тысячи водителей. Их главные претензии - слишком высокие комиссии, плата за просмотр маршрута и невыгодные минимальные тарифы.

Водители из регионов заявляют, что работают «практически за бензин», а в крупных городах возмущены комиссиями, которые съедают большую часть заработка. Несмотря на солидарность, часть таксистов сомневается, что однодневная акция сможет что-то изменить.

Ранее медосмотры для водителей такси назвали «прошлым веком», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

