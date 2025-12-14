СМИ: Таксисты по всей России решили устроить «тихую забастовку»
15 декабря таксисты по всей России планируют массово не выходить на работу, сообщает RTVI.
Цель акции — заставить сервисы агрегаторов, главным образом «Яндекс Такси», пересмотреть условия сотрудничества. В Сети набирают популярность призывы к «тихой забастовке». В специальном Telegram-чате за несколько дней собрались более 1,6 тысячи водителей. Их главные претензии - слишком высокие комиссии, плата за просмотр маршрута и невыгодные минимальные тарифы.
Водители из регионов заявляют, что работают «практически за бензин», а в крупных городах возмущены комиссиями, которые съедают большую часть заработка. Несмотря на солидарность, часть таксистов сомневается, что однодневная акция сможет что-то изменить.
Ранее медосмотры для водителей такси назвали «прошлым веком», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров: Москва видит опасные тенденции наращивания военного потенциала на Балканах
- СМИ: Таксисты по всей России решили устроить «тихую забастовку»
- СМИ: Силовики ворвались в московский бар и спрашивали у гостей про отношение к конституционному строю
- Орбан: Изъятие Евросоюзом российских активов станет «объявлением войны»
- Сырский назвал сложным положение ВСУ по всей линии фронта
- «Роскосмос» сообщил о переносе запуска ракеты-носителя «Протон-М»
- СМИ: Работодатели удвоили зарплатное предложение за пять лет
- Зеленский: шанс на мирное урегулирование на Украине сейчас значителен
- В Госдуме анонсировали упрощение процедуры оформления жилья с 2026 года
- Лукашенко попросил не задавать гадких вопросов о Путине, Трампе и Си
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru