СМИ: Силовики ворвались в московский бар и спрашивали у гостей про отношение к конституционному строю

Рейд силовиков прервал вечеринку по случаю 10-летия контркультурного альманаха moloko plus в московском баре «Невротик», сообщает Telegram-канал «Коммерсант».

Операцию провели около 10 человек с опознавательными знаками ОМОНа. Мужчин заставили лечь на пол, женщин усадили на стулья. У гостей проверили телефоны, документы и на наличие наркотиков, все данные фиксировали. В ходе допроса силовики интересовались у гостей про отношение к конституционному строю и правительству, а женщинам задавали вопросы об их отношении к феминитивам. Новых посетителей в бар не пускал выставленный на входе росгвардеец.

Альманах moloko plus, выпускаемый журналистом Павлом Никулиным, регулярно поднимает в своих материалах темы терроризма, гендерных свобод и политических преобразований.

