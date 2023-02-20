Орбан: Евросоюз должен воевать с инфляцией, а не с Россией

Орбан назвал антироссийские санкции «вирусом», который вызвал в Европе болезнь под названием «санкционная инфляция». Премьер отметил, что в Брюсселе привязали цену на газ и цену на электроэнергию. Это значит, что повышение цен на газ сопровождается повышением цен на электроэнергию.

Как напомнил глава правительства, в Евросоюзе обещали, что санкции приведут к завершению конфликта вокруг Украины и не будут направлены против российской энергетики.

Ранее Орбан заявил, что в случае успешного наступления российских войск в ходе спецоперации на Украине предстоящей весной Североатлантический альянс столкнется с существенными проблемами.

