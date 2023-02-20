Орбан: Евросоюз должен воевать с инфляцией, а не с Россией
Европейскому союзу необходимо бороться с инфляцией, а не вводить новые санкции против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы правительства Венгрии Виктора Орбана. По его словам, ограничения наносят ущерб Европе.
Орбан назвал антироссийские санкции «вирусом», который вызвал в Европе болезнь под названием «санкционная инфляция». Премьер отметил, что в Брюсселе привязали цену на газ и цену на электроэнергию. Это значит, что повышение цен на газ сопровождается повышением цен на электроэнергию.
Как напомнил глава правительства, в Евросоюзе обещали, что санкции приведут к завершению конфликта вокруг Украины и не будут направлены против российской энергетики.
Ранее Орбан заявил, что в случае успешного наступления российских войск в ходе спецоперации на Украине предстоящей весной Североатлантический альянс столкнется с существенными проблемами.
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