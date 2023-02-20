Орбан: Евросоюз должен воевать с инфляцией, а не с Россией

Европейскому союзу необходимо бороться с инфляцией, а не вводить новые санкции против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы правительства Венгрии Виктора Орбана. По его словам, ограничения наносят ущерб Европе.

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Орбан назвал антироссийские санкции «вирусом», который вызвал в Европе болезнь под названием «санкционная инфляция». Премьер отметил, что в Брюсселе привязали цену на газ и цену на электроэнергию. Это значит, что повышение цен на газ сопровождается повышением цен на электроэнергию.

Как напомнил глава правительства, в Евросоюзе обещали, что санкции приведут к завершению конфликта вокруг Украины и не будут направлены против российской энергетики.

Ранее Орбан заявил, что в случае успешного наступления российских войск в ходе спецоперации на Украине предстоящей весной Североатлантический альянс столкнется с существенными проблемами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюзВенгрия
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