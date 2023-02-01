СМИ: Орбан сомневается в будущем Украины как суверенного государства

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился жизнеспособность Украины как суверенного государства. Об этом пишет Politico.

Виктор Орбан считает, что мир на Украине зависит от США

По данным издания, политик считает, что Киеву не удастся одержать победу в военном конфликте с Россией. При этом время на стороне Москвы. Как отмечал Орбан, Украина — «ничейная земля», превратившаяся в Афганистан, указывает телеканал «360».

Politico подчеркивает, что Венгрия настаивает на прекращении военных действий, в то время как другие страны Запада оказывают Киеву военную поддержку. Сам Будапешт с начала кризиса настаивал на мире и отказывал в поставках оружия украинской стороне, не желая участвовать в противостоянии.

«Наша элементарная человечность и чувство морали требуют, чтобы мы сделали все возможное, чтобы заморозить линию фронта, чтобы настало прекращение огня и начались переговоры», — указал Орбан.

Ранее премьер Венгрии заявил, что мирные переговоры по урегулированию на Украине могут занять месяцы и даже годы, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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