СМИ: Орбан сомневается в будущем Украины как суверенного государства
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился жизнеспособность Украины как суверенного государства. Об этом пишет Politico.
По данным издания, политик считает, что Киеву не удастся одержать победу в военном конфликте с Россией. При этом время на стороне Москвы. Как отмечал Орбан, Украина — «ничейная земля», превратившаяся в Афганистан, указывает телеканал «360».
Politico подчеркивает, что Венгрия настаивает на прекращении военных действий, в то время как другие страны Запада оказывают Киеву военную поддержку. Сам Будапешт с начала кризиса настаивал на мире и отказывал в поставках оружия украинской стороне, не желая участвовать в противостоянии.
«Наша элементарная человечность и чувство морали требуют, чтобы мы сделали все возможное, чтобы заморозить линию фронта, чтобы настало прекращение огня и начались переговоры», — указал Орбан.
Ранее премьер Венгрии заявил, что мирные переговоры по урегулированию на Украине могут занять месяцы и даже годы, напоминает Ura.ru.
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