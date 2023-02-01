СМИ: Орбан сомневается в будущем Украины как суверенного государства

По данным издания, политик считает, что Киеву не удастся одержать победу в военном конфликте с Россией. При этом время на стороне Москвы. Как отмечал Орбан, Украина — «ничейная земля», превратившаяся в Афганистан, указывает телеканал «360».

Politico подчеркивает, что Венгрия настаивает на прекращении военных действий, в то время как другие страны Запада оказывают Киеву военную поддержку. Сам Будапешт с начала кризиса настаивал на мире и отказывал в поставках оружия украинской стороне, не желая участвовать в противостоянии.

«Наша элементарная человечность и чувство морали требуют, чтобы мы сделали все возможное, чтобы заморозить линию фронта, чтобы настало прекращение огня и начались переговоры», — указал Орбан.

Ранее премьер Венгрии заявил, что мирные переговоры по урегулированию на Украине могут занять месяцы и даже годы, напоминает Ura.ru.

