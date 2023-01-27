Премьер Венгрии пообещал НАТО проблемы при успехе России на Украине

По словам Орбана, НАТО задастся вопросом, посылать ли своих военных сражаться за Украину. Политик подчеркнул, что такие мысли зреют в головах у все большего числа европейцев.

Премьер-министр Венгрии добавил, что западные политики недооценивают истинную ситуацию на Украине. Он отметил, что рано или поздно столь легкомысленный подход приведет к фактической военной интервенции. Орбан назвал «игру» Запада с самим собой, Россией и западной общественностью «чрезвычайно опасной».

Ранее Орбан заверил, что Венгрия наложит вето на европейские санкции в отношении российской ядерной энергетики. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

