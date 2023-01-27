Премьер Венгрии пообещал НАТО проблемы при успехе России на Украине

В случае успешного наступления российских войск в ходе спецоперации на Украине предстоящей весной Североатлантический альянс столкнется с существенными проблемами. Об этом заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан, сообщил журнал The Аmerican Conservative.

Венгрия пообещала не допустить санкций Евросоюза против российской ядерной энергетики

По словам Орбана, НАТО задастся вопросом, посылать ли своих военных сражаться за Украину. Политик подчеркнул, что такие мысли зреют в головах у все большего числа европейцев.

Премьер-министр Венгрии добавил, что западные политики недооценивают истинную ситуацию на Украине. Он отметил, что рано или поздно столь легкомысленный подход приведет к фактической военной интервенции. Орбан назвал «игру» Запада с самим собой, Россией и западной общественностью «чрезвычайно опасной».

Ранее Орбан заверил, что Венгрия наложит вето на европейские санкции в отношении российской ядерной энергетики. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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