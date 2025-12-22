Орбан: Брюссель обещал, что санкции сокрушат Россию, но они уничтожили Европу

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсети X, что введенные против Москвы санкции уничтожили Европу, притом, что они вводились с целью сокрушения России.

Орбан: Неясно, кто на кого напал в конфликте на Украине

«Брюссель обещал, что санкции сокрушат Россию. Вместо этого они уничтожили Европу. Цены на энергоносители резко выросли, конкурентоспособность рухнула и Европа отстает», - заявил премьер-министр. Он отметил, что это цена плохих решений, в связи с чем необходимы переговоры, а не эскалация.

Орбан указал, что продолжать конфликт на Украине выгодно политикам, оружейникам и банкирам, Продолжать конфликт на Украине выгодно политикам, оружейникам и банкирам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

