Орбан: Брюссель обещал, что санкции сокрушат Россию, но они уничтожили Европу
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсети X, что введенные против Москвы санкции уничтожили Европу, притом, что они вводились с целью сокрушения России.
«Брюссель обещал, что санкции сокрушат Россию. Вместо этого они уничтожили Европу. Цены на энергоносители резко выросли, конкурентоспособность рухнула и Европа отстает», - заявил премьер-министр. Он отметил, что это цена плохих решений, в связи с чем необходимы переговоры, а не эскалация.
Орбан указал, что продолжать конфликт на Украине выгодно политикам, оружейникам и банкирам, Продолжать конфликт на Украине выгодно политикам, оружейникам и банкирам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Орбан: Брюссель обещал, что санкции сокрушат Россию, но они уничтожили Европу
