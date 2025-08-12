Опубликованы кадры возможного места проведения встречи Путина и Трампа
Переговоры глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут пройти в отеле горнолыжного курорта Alyeska Resort на Аляске, сообщают «Известия».
Появились кадры с территории гостиничного комплекса. Как заявил журналист Владимир Артюхов, главное здание, в котором находится лобби отеля «напоминает такой советский санаторий». По его словам, в настоящее время на территории немного людей.
Сам комплекс расположился на горах, предназначенных для катания на лыжах. Подняться на нее можно на специализированном трамвае.
В 2021 году в данной гостинице проводились три раунда американо-китайских переговоров.
Ранее стало известно, что Секретная служба США уже сняла жилье в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
