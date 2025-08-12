Опубликованы кадры возможного места проведения встречи Путина и Трампа

Появились кадры с территории гостиничного комплекса. Как заявил журналист Владимир Артюхов, главное здание, в котором находится лобби отеля «напоминает такой советский санаторий». По его словам, в настоящее время на территории немного людей.

Сам комплекс расположился на горах, предназначенных для катания на лыжах. Подняться на нее можно на специализированном трамвае.