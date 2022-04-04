Российские пленные заявили об угрозах со стороны украинских солдат

Несколько российских военных рассказали, что украинские солдаты угрожали им при допросах. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам солдат, вернувшихся из плена в Украине, среди угроз были кастрация и повешение. Они также отметили, что допрос велся на камеру.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».




Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Украина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры