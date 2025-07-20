СМИ: Трамп и Эпштейн дружили до 2004 года
Американский лидер Дональд Трамп и финансист Джеффри Эпштейн близко дружили до 2004 года, сообщает The New York Times.
Они регулярно проводили время вместе. В особняке Эпштейна на Верхнем Ист-Сайде организовывались роскошные ужины с громкими названиями, а в частном клубе и резиденции Трампа в Мар-а-Лаго проходили шумные вечеринки с чирлидерами и моделями. Также были организованы перелеты из Флориды в Нью-Йорк и обратно на одном из частных самолетов Эпштейна.
По словам женщин, присутствовавших на подобных мероприятиях, миллиардеры нередко заглядывались на персонал. Как заявила одна из пострадавших, сотрудница спа-салона в резиденции Трампа, Эпштейн ее неоднократно насиловал. Издание отмечает, что в 2003 году Трамп передал Эпштейну записку, на которой была изображена обнаженная женщина и упоминание о «секрете», который был между ними. Это произошло на 50-летие Эпштейна.
Ранее Трамп заявил, что демократы выдумали связанные с финансистом Джеффри Эпштейном документы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что уничтожит новые ядерные объекты Ирана
- СМИ: Зеленский проводит перестановки в угоду Трампу
- Пенсии военных пенсионеров проиндексируют на 7,6%
- СМИ: Трамп и Эпштейн дружили до 2004 года
- СМИ: Принц из Саудовской Аравии умер после 20 лет комы
- СМИ: Минсельхоз США избавился от сотрудников из России и Китая
- В Раде заявили, что Умерова назначили в Совбез для переговоров с РФ
- Усик нокаутировал Дюбуа в поединке за звание абсолютного чемпиона мира
- В Зеленограде после атаки беспилотников взорвался автомобиль
- Собянин: Уничтожили 14 беспилотников, атаковавших Москву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru