СМИ: Трамп и Эпштейн дружили до 2004 года

Они регулярно проводили время вместе. В особняке Эпштейна на Верхнем Ист-Сайде организовывались роскошные ужины с громкими названиями, а в частном клубе и резиденции Трампа в Мар-а-Лаго проходили шумные вечеринки с чирлидерами и моделями. Также были организованы перелеты из Флориды в Нью-Йорк и обратно на одном из частных самолетов Эпштейна.

По словам женщин, присутствовавших на подобных мероприятиях, миллиардеры нередко заглядывались на персонал. Как заявила одна из пострадавших, сотрудница спа-салона в резиденции Трампа, Эпштейн ее неоднократно насиловал. Издание отмечает, что в 2003 году Трамп передал Эпштейну записку, на которой была изображена обнаженная женщина и упоминание о «секрете», который был между ними. Это произошло на 50-летие Эпштейна.

Ранее Трамп заявил, что демократы выдумали связанные с финансистом Джеффри Эпштейном документы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

