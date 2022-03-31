Опрос: Более 40% американцев обвинили в росте цен на бензин власть
41% американцев считает, что рост цен на бензин в стране произошел из-за неудачных действий президента США Джо Байдена и его правительства в сфере экономической политики. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Квиннипэкским университетом.
Опрос, в котором приняли участие более 1,4 тысячи совершеннолетних жителей США, проходил с 24 по 28 марта.
24% опрошенных считают, что в этом виноваты антироссийские санкции и ситуация на Украине. Еще 24% респондентов уверены, что в удорожании топлива виноваты нефтедобывающие компании, которые завышают цены, и 5% винят в этом рост спроса из-за снятия коронавирусных ограничений.
Исследователи также определили связь между политическими взглядами людей и их мнением о причинах роста цен на бензин. Так, 82% сторонников Республиканской партии винят экономическую политику Байдена, и только 9% в качестве главной причины называют санкции против России.
При этом 41% сторонников Демократической партии предполагает, что рост цен связан с конфликтом на Украине и антироссийскими санкциями. В тоже время администрацию президента США обвиняет только 3% респондентов. Среди тех, кто не считает себя сторонниками одной из этих партий, 25% опрошенных видят причину роста цен на бензин в санкциях против России, а 39% - в политике власти.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru