Опрос: Более 40% американцев обвинили в росте цен на бензин власть

41% американцев считает, что рост цен на бензин в стране произошел из-за неудачных действий президента США Джо Байдена и его правительства в сфере экономической политики. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Квиннипэкским университетом.

Опрос, в котором приняли участие более 1,4 тысячи совершеннолетних жителей США, проходил с 24 по 28 марта.

24% опрошенных считают, что в этом виноваты антироссийские санкции и ситуация на Украине. Еще 24% респондентов уверены, что в удорожании топлива виноваты нефтедобывающие компании, которые завышают цены, и 5% винят в этом рост спроса из-за снятия коронавирусных ограничений.

«От Европы к Азии»: Аналитик предрек частичный передел мирового рынка нефти

Исследователи также определили связь между политическими взглядами людей и их мнением о причинах роста цен на бензин. Так, 82% сторонников Республиканской партии винят экономическую политику Байдена, и только 9% в качестве главной причины называют санкции против России.

При этом 41% сторонников Демократической партии предполагает, что рост цен связан с конфликтом на Украине и антироссийскими санкциями. В тоже время администрацию президента США обвиняет только 3% респондентов. Среди тех, кто не считает себя сторонниками одной из этих партий, 25% опрошенных видят причину роста цен на бензин в санкциях против России, а 39% - в политике власти.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ОпросТопливоСШАРост Цен На БензинБензин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры