Опрос: Более 40% американцев обвинили в росте цен на бензин власть

41% американцев считает, что рост цен на бензин в стране произошел из-за неудачных действий президента США Джо Байдена и его правительства в сфере экономической политики. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Квиннипэкским университетом.

Опрос, в котором приняли участие более 1,4 тысячи совершеннолетних жителей США, проходил с 24 по 28 марта.

24% опрошенных считают, что в этом виноваты антироссийские санкции и ситуация на Украине. Еще 24% респондентов уверены, что в удорожании топлива виноваты нефтедобывающие компании, которые завышают цены, и 5% винят в этом рост спроса из-за снятия коронавирусных ограничений.