Минобороны ФРГ подтвердило факт перехвата переговоров военных по Крымскому мосту
Минобороны ФРГ подтвердило немецкому первому каналу ARD факт прослушки офицеров немецкой армии, передает портал новостной телепередачи этого канала Tagesschau.
В немецком Минобороны сообщили, что разговор офицеров перехватили в секторе Люфтваффе.
При этом в немецком ведомстве заявили, что пока не могут точно сказать, вносились ли какие-либо изменения в версию разговора, распространяемую в соцсетях.
Ранее главред RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, в которой, предположительно, немецкие офицеры обсуждают возможные поставки ракет Taurus Киеву и их использование при ударе по Крымскому мосту. МИД России потребовал от Германии объяснений по поводу утекшей записи, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны ФРГ подтвердило факт перехвата переговоров военных по Крымскому мосту
- Группа «Гран-КуражЪ» выпустила новый альбом
- Анна Асти объявила об открытии благотворительного фонда на фоне отмены концертов
- Литва потребовала вывезти из страны авто с российскими номерами до 11 марта
- В торговом центре под Пензой начался сильный пожар
- Без страховки: Расследование по «Северным потокам» помешают «замылить»
- Бондарчук допустил трансформации франшизы «Лед» в будущем
- Небензя заявил о планах РФ поднять тему терактов на «Северных потоках» в СБ ООН
- Доверяй, но проверяй: В России снова начнут инспектировать алкоголь
- Шольц обещал расследовать ситуацию с обсуждением офицерами ФРГ Крымского моста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru