Минобороны ФРГ подтвердило факт перехвата переговоров военных по Крымскому мосту

В немецком Минобороны сообщили, что разговор офицеров перехватили в секторе Люфтваффе.



При этом в немецком ведомстве заявили, что пока не могут точно сказать, вносились ли какие-либо изменения в версию разговора, распространяемую в соцсетях.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, в которой, предположительно, немецкие офицеры обсуждают возможные поставки ракет Taurus Киеву и их использование при ударе по Крымскому мосту. МИД России потребовал от Германии объяснений по поводу утекшей записи, отмечает «Радиоточка НСН».

