Минобороны ФРГ подтвердило факт перехвата переговоров военных по Крымскому мосту

Минобороны ФРГ подтвердило немецкому первому каналу ARD факт прослушки офицеров немецкой армии, передает портал новостной телепередачи этого канала Tagesschau.

Шольц обещал расследовать ситуацию с обсуждением офицерами ФРГ Крымского моста

В немецком Минобороны сообщили, что разговор офицеров перехватили в секторе Люфтваффе.

При этом в немецком ведомстве заявили, что пока не могут точно сказать, вносились ли какие-либо изменения в версию разговора, распространяемую в соцсетях.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, в которой, предположительно, немецкие офицеры обсуждают возможные поставки ракет Taurus Киеву и их использование при ударе по Крымскому мосту. МИД России потребовал от Германии объяснений по поводу утекшей записи, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:МинобороныГермания

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