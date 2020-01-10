Оппозиция Абхазии готова к переговорам с президентом Хаджимбой

Лидер оппозиции, депутат парламента Абхазии Аслан Бжания заявил, что готов к переговорам с президентом Раулем Хаджимбой. Однако, по его словам, никаких предложений об этом ему не поступало.

«Если такое предложение поступит, предмет обсуждения ясен, будем разговаривать», — цитирует его RT.