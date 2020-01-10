Оппозиция Абхазии готова к переговорам с президентом Хаджимбой

10 января 202011:31

Лидер оппозиции, депутат парламента Абхазии Аслан Бжания заявил, что готов к переговорам с президентом Раулем Хаджимбой. Однако, по его словам, никаких предложений об этом ему не поступало.

«Если такое предложение поступит, предмет обсуждения ясен, будем разговаривать», — цитирует его RT.

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Накануне, после того, как парламент призвал Рауля Хаджимбу добровольно уйти в отставку, абхазский лидер заявил, что уходить не собирается и призвал оппозицию сесть за стол переговоров.

Абхазский политолог, общественный деятель Инал Хашиг в эфире НСН рассказал, что общество в Абхазии потеряло доверие к политикам, и протестные акции с требованиями отставки руководства страны там случаются часто.


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ФОТО: РИА Новости / Томас Тхайцук
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