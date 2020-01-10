Штурм и стрельба: президента Абхазии призвали уйти в отставку
НСН рассказывает о событиях в Сухуме, где начинается второй день протестов у здания администрации президента Абхазии.
Очередное заседание в Верховном суде Абхазии по жалобе лидера оппозиционной партии «Амцхара» Алхаса Квициниа на результаты проигранных им президентских выборов переросло в массовый митинг и штурм администрации главы государства в Сухуме. Днем 9 января сотни протестующих прорвались в здание, высадив двери и побив окна на первом этаже. Их требование об отставке действующего президента Рауля Хаджимбы поддержал парламент: 19 депутатов высказались за отставку, четверо - «против» и один воздержался.
Ранее абхазский политолог, общественный деятель Инал Хашиг в эфире НСН рассказал, что общество в Абхазии потеряло доверие к политикам, и протестные акции с требованиями отставки руководства страны там случаются часто.
«В последние годы особенно два-три раза в год кто-нибудь да соберется с требованием отправить президента в отставку. Я думаю, что это такая же акция, как и все предыдущие, будем смотреть», - отметил он.
Хаджимба переизбрался на второй срок по итогам двух туров голосования в августе-сентябре 2019 года. В первом туре он набрал 23,85% голосов, в то время как его основной противник Квициниа – 21,97%. Во втором туре Хаджимба опередил оппонента всего на 1,2%. Оппозиция не смирилась с результатами выборов и пошла в суд, но несколько заседаний завершились с нулевым для неё результатом.
9 января стало известно, что суд удовлетворил ходатайство стороны истца об отводе судьи Романа Кварчия при рассмотрении дела, отметив его личную заинтересованность. Однако протестующих оппозиционеров было не остановить: они прорвались в здание администрации президента. По сообщениям СМИ, к вечеру 9 января там оставались около 200 протестующих. Они требовали отставки Хаджимбы и новых выборов.
Депутат Дмитрий Дбар заявил РИА Новости, что оппозиция направит пять человек для переговоров с Хаджимбой. Он пообещал, что протесты продолжатся «до конца», то есть до отставки президента.
Хаджимба уходить добровольно отказался и дал понять, что держит ситуацию под контролем. В его администрации назвали действия оппозиции попыткой государственного переворота. Президент провел экстренное заседание Совета безопасности. Как сообщало агентство ТАСС, на этом заседании стало плохо спикеру парламента Абхазии Валерию Кварчия. Его госпитализировали с сердечным приступом.
По итогам заседания Хаджмиба заявил, что все органы государственной власти работают в штатном режиме, а силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы. Президент объявил, что при необходимости готов ввести режим чрезвычайного положения, также призвал оппозицию сесть за стол переговоров.
Решение парламента, предложившего ему добровольно выйти в отставку, Хаджимба отверг. Его пресс-служба заявила, что обращение парламента может привести к необратимым последствиям для страны. У Хаджимбы отметили, что оппозиция пошла «в бой», понимая «бесперспективность своих требований в суде».
Судя по всему, протесты оппозиции продолжатся. Утром 10 января на площади у здания администрации президента в Сухуме находились порядка 100 человек, там же присутствуют сотрудники СОБР и Министерства внутренних дел. Около 7:30 недалеко от здания прозвучала автоматная очередь, передает «Sputnik Абхазия». Протестующие не пропустили в здание премьер-министра Валерия Бганба и обзванивают сторонников, чтобы собрать больше людей.
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