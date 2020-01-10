Штурм и стрельба: президента Абхазии призвали уйти в отставку

Очередное заседание в Верховном суде Абхазии по жалобе лидера оппозиционной партии «Амцхара» Алхаса Квициниа на результаты проигранных им президентских выборов переросло в массовый митинг и штурм администрации главы государства в Сухуме. Днем 9 января сотни протестующих прорвались в здание, высадив двери и побив окна на первом этаже. Их требование об отставке действующего президента Рауля Хаджимбы поддержал парламент: 19 депутатов высказались за отставку, четверо - «против» и один воздержался.

Ранее абхазский политолог, общественный деятель Инал Хашиг в эфире НСН рассказал, что общество в Абхазии потеряло доверие к политикам, и протестные акции с требованиями отставки руководства страны там случаются часто.

«В последние годы особенно два-три раза в год кто-нибудь да соберется с требованием отправить президента в отставку. Я думаю, что это такая же акция, как и все предыдущие, будем смотреть», - отметил он.