Новости за ночь: Президент Абхазии позвал оппозицию за стол переговоров

Накануне парламент Абхазии призвал президента по доброй воле сложить с себя полномочия. За это проголосовало большинство депутатов парламента, сообщает РИА ФАН. В четверг в Сухуме началась акция протеста сторонников оппозиции. Они настаивают, что в прошедшем году на выборах главы республики действующий президент не набрал большинства голосов. Протестующие выступают с требованием проведения новых выборов. В администрации президента называют акции попыткой госпереворота.

Абхазский политолог, общественный деятель Инал Хашиг в эфире НСН объяснил, что внутриполитический кризис в стране обусловлен недоверием общества к власти.

