Новости за ночь: Президент Абхазии позвал оппозицию за стол переговоров
Главные события ночи по версии НСН.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба призвал оппозицию сесть за стол переговоров. Об этом говорится в заявлении пресс-службы главы государства. В нем президент призывает обсудить все спорные вопросы за столом переговоров. Хаджимба также отверг обращение парламента о добровольной отставке с поста главы республики. По его словам, это может осложнить общественно-политическую ситуацию в стране и привести к «необратимым последствиям».
Накануне парламент Абхазии призвал президента по доброй воле сложить с себя полномочия. За это проголосовало большинство депутатов парламента, сообщает РИА ФАН. В четверг в Сухуме началась акция протеста сторонников оппозиции. Они настаивают, что в прошедшем году на выборах главы республики действующий президент не набрал большинства голосов. Протестующие выступают с требованием проведения новых выборов. В администрации президента называют акции попыткой госпереворота.
Абхазский политолог, общественный деятель Инал Хашиг в эфире НСН объяснил, что внутриполитический кризис в стране обусловлен недоверием общества к власти.
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