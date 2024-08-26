Арест Дурова объяснили желанием Франции взять медиа под тотальный контроль

Французские власти попытаются договориться с основателем Telegram Павлом Дуровым, не исключено, что он пойдет на сотрудничество в обмен на свободу, заявил немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН.

Ранее суд во Франции продлил содержание под стражей задержанного 24 августа Павла Дурова на 48 часов. Его подозревают в причастности к обороту наркотиков, терроризму, преступлениям против детей и мошенничеству из-за того, что Дуров не сотрудничал с властями Франции, отказываясь участвовать в модерации контента. Максимальный срок содержания под стражей – 96 часов, после чего его либо освободят, либо выдвинут обвинения. Рар предположил, что французские власти в очередной раз попытаются договориться о сотрудничестве с Дуровым.