Арест Дурова объяснили желанием Франции взять медиа под тотальный контроль
В нынешние кризисные времена правительства пытаются держать мессенджеры под полным контролем, отметил в эфире НСН политолог Александр Рар.
Французские власти попытаются договориться с основателем Telegram Павлом Дуровым, не исключено, что он пойдет на сотрудничество в обмен на свободу, заявил немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН.
Ранее суд во Франции продлил содержание под стражей задержанного 24 августа Павла Дурова на 48 часов. Его подозревают в причастности к обороту наркотиков, терроризму, преступлениям против детей и мошенничеству из-за того, что Дуров не сотрудничал с властями Франции, отказываясь участвовать в модерации контента. Максимальный срок содержания под стражей – 96 часов, после чего его либо освободят, либо выдвинут обвинения. Рар предположил, что французские власти в очередной раз попытаются договориться о сотрудничестве с Дуровым.
«Обвиняют все-таки не лично Дурова. По версии французских властей, основатель Telegram виноват в том, что на его платформе происходят противоправные действия. Скорее всего, Дурову будут в мягкой форме предлагать сотрудничество. Западное правительство хочет заполучить информацию о программном обеспечении, которым он пользуется, о секретных данных. Видимо, через Telegram идут военные переговоры, общение с людьми из криминального мира. Попытки взять под контроль такие крупные медиаресурсы были в свое время предприняты в отношении Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России), постоянное давление идет на Илона Маска. Медийные гиганты имеют такую власть, что правительства хотят заполучить их под свой контроль, особенно в нынешние кризисные времена», – сказал Рар.
По мнению собеседника НСН, свобода слова в нынешнем понимании уходит в прошлое.
«Дуров поехал во Францию, зная, что ему грозит арест. Допускаю, что у него есть закрытая договоренность с французами о сотрудничестве в обмен на свободу. К сожалению, сейчас мы приходим к определенной точке, когда или свобода слова будет торжествовать, эти гиганты будут настаивать на своем и развиваться дальше, или они смогут дальше действовать только под контролем “Большого Брата”, который хочет следить за каждым шагом каждого пользователя. Это очень сильно бьет по свободе слова. Сейчас государства будут отбрасывать старые идеалы и будут очень жестко менять законы», – подытожил он.
Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что причиной ареста Дурова является продолжение попыток закрыть мессенджер, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков заявил, что тема переговоров с Украиной потеряла свою актуальность
- На Омском НПЗ загорелось технологическое оборудование
- Путин: Доходы российского бюджета за 7 месяцев достигли 20 трлн рублей
- Военные РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине
- В ЧВК «Вагнер» опровергли участие бойцов компании в СВО
- Путин заявил о росте ВВП на 4,6% в первом полугодии
- Фильм «Ворон» возглавил российский кинопрокат в уикенд
- Минобороны: Курская область получила дополнительную артиллерию
- СМИ: В Саратове женщина не пострадала при атаке ВСУ, потому что уехала рожать
- Дрон ВСУ попытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru