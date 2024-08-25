Во Франции задержан основатель Telegram Павел Дуров
39-летний бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров арестован на выходе из своего частного самолета во Франции, сообщает TF1/LCI.
Он прибыл из Азербайджана, его сопровождали телохранитель и женщина. Предпринимателю могут выдвинуть обвинения в терроризме, наркотрафике, мошенничестве, отмывании денег, скупке краденного, а также в преступлениях, связанных с «педокриминальным контентом».
Сооснователь соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram покинул Россию в 2014 году. Дуров восьмое место в рейтинге Forbes богатейших россиян ($15,5 млрд).
Ранее бизнесмен сообщил, что у него более 100 биологических детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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