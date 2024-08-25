Во Франции задержан основатель Telegram Павел Дуров

39-летний бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров арестован на выходе из своего частного самолета во Франции, сообщает TF1/LCI.

СМИ: Путин отказался встретиться с Дуровым в Баку

Он прибыл из Азербайджана, его сопровождали телохранитель и женщина. Предпринимателю могут выдвинуть обвинения в терроризме, наркотрафике, мошенничестве, отмывании денег, скупке краденного, а также в преступлениях, связанных с «педокриминальным контентом».

Сооснователь соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram покинул Россию в 2014 году. Дуров восьмое место в рейтинге Forbes богатейших россиян ($15,5 млрд).

Ранее бизнесмен сообщил, что у него более 100 биологических детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот видео / соцсети
ТЕГИ:ЗадержаниеФранцияПавел Дуров

Горячие новости

Все новости

партнеры