Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области

Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Гусев.

Очередной беспилотник ВСУ сбили над Белгородской областью

По его словам, силы ПВО привели в надлежащую готовность. Гусев обратился к населению области с призывом сохранять спокойствие и ожидать дальнейших оповещений от МЧС России или правительства региона.

Ранее украинский беспилотник самолетного типа подавили над Воронежем.


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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ГубернаторАтакаВСУБеспилотникиВоронежская Область

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