Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области
19 апреля 202422:00
Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Гусев.
По его словам, силы ПВО привели в надлежащую готовность. Гусев обратился к населению области с призывом сохранять спокойствие и ожидать дальнейших оповещений от МЧС России или правительства региона.
Ранее украинский беспилотник самолетного типа подавили над Воронежем.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru