Очередной беспилотник ВСУ сбили над Белгородской областью
17 апреля 202415:53
Очередной украинский беспилотник самолётного типа был сбит над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, Вооружённые силы Украины предприняли попытку атаковать объекты на территории России около 14:30 мск 17 апреля.
«Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА был уничтожен», - заключили в ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что 17 апреля два украинских беспилотника были уничтожены над территорией Мордовии и над территорией Татарстана, сообщает RT.
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- Очередной беспилотник ВСУ сбили над Белгородской областью
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru