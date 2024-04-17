Очередной беспилотник ВСУ сбили над Белгородской областью

Очередной украинский беспилотник самолётного типа был сбит над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В Орловской области сбили украинский БПЛА

По данным ведомства, Вооружённые силы Украины предприняли попытку атаковать объекты на территории России около 14:30 мск 17 апреля.

«Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА был уничтожен», - заключили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что 17 апреля два украинских беспилотника были уничтожены над территорией Мордовии и над территорией Татарстана, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиПВОВСУБелгородская область

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