Над Воронежем перехватили украинский дрон самолетного типа

Беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) подавили над Воронежем. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Гусев.

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«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем обнаружен и подавлен украинский БПЛА самолетного типа», - сообщил губернатор.

При падении дрона повреждения получило промышленное здание. На место прибыли оперативные службы и представители городской администрации.

В среду беспилотник ВСУ самолетного типа сбили над территорией Татарстана, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиВоронеж

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