ООН заявила о перемещении 80% населения Газы с 7 октября
Около 80% населения сектора Газа перемещены, начиная с 7 октября, когда боевики радикального движения ХАМАС атаковали территорию Израиля. Речь идёт о 1,9 миллиона жителей палестинского анклава. Такие данные обнародовало Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
Согласно этой информации, около 1,2 миллиона человек в секторе укрываются в 156 убежищах БАПОР. В секторе Газа 1 декабря закончилось временное перемирие, которое действовало с 24 ноября. Израиль и ХАМАС обменялись более чем 200 заложниками и заключенными тюрем.
Армия обороны Израиля сегодня призвала жителей города Хан-Юнис на юге анклава эвакуироваться в окрестности города Рафах на границе с Египтом. Ранее ЦАХАЛ опубликовала карту сектора с новым делением на районы и кварталы для облегчения эвакуации мирных жителей.
Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», появилось видео подрыва израильскими военными пустого здания Верховного суда и министерства юстиции в Газе. Израильские СМИ назвали это строение одним из символов ХАМАС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru