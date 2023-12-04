ООН заявила о перемещении 80% населения Газы с 7 октября

Около 80% населения сектора Газа перемещены, начиная с 7 октября, когда боевики радикального движения ХАМАС атаковали территорию Израиля. Речь идёт о 1,9 миллиона жителей палестинского анклава. Такие данные обнародовало Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Согласно этой информации, около 1,2 миллиона человек в секторе укрываются в 156 убежищах БАПОР. В секторе Газа 1 декабря закончилось временное перемирие, которое действовало с 24 ноября. Израиль и ХАМАС обменялись более чем 200 заложниками и заключенными тюрем.