В Подмосковье после удара молнии в жилой дом произошел пожар
2 августа 202503:26
Молния ударила в дом в городском округе Долгопрудный, произошло возгорание. Об этом сообщили в МЧС Московской области.
Инцидент произошел в поселке Набережный. Загорелся частный дом на площади 225 квадратных метров.
«Ликвидировано открытое горение», - указали в МЧС.
В тушении пожара задействовали 27 специалистов и пять единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее в поселке Придорожном Самарской области загорелись шесть частных домов на площади в 1 тысячу «квадратов».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru