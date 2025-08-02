В Подмосковье после удара молнии в жилой дом произошел пожар

Молния ударила в дом в городском округе Долгопрудный, произошло возгорание. Об этом сообщили в МЧС Московской области.

Инцидент произошел в поселке Набережный. Загорелся частный дом на площади 225 квадратных метров.

«Ликвидировано открытое горение», - указали в МЧС.

В тушении пожара задействовали 27 специалистов и пять единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в поселке Придорожном Самарской области загорелись шесть частных домов на площади в 1 тысячу «квадратов».

