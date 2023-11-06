ООН заявила о крупнейших потерях в организации из-за конфликта в секторе Газа

«Число сотрудников гуманитарных организаций, погибших с 7 октября, включает 88 сотрудников БАПОР», — указано в документе.

Отмечается, что это самые большие потери ООН в рамках одного конфликта.

В заявлении главы гуманитарных ведомств — замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, исполнительный директор детского фонда Кэтрин Рассел и другие — призывают к освобождению захваченных палестинским движением ХАМАС заложников и прекращению огня в Газе. В документе указано, что боевые действия должны «прекратиться сейчас».

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны не прекратит огонь в секторе газа, пока не будут освобождены пленные, сообщает РЕН ТВ.

