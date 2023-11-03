ООН запросит $1,2 млрд для оказания помощи палестинцам

Как отметили в ведомстве, кризис на оккупированной территории Палестины продолжает обостряться.

«Стоимость удовлетворения потребностей 2,7 миллиона человек - то есть всего населения Газы и 500 тысяч человек на оккупированном Западном берегу - оценивается в 1,2 миллиарда долларов», — говорится в документе.

В управлении напомнили, что в октябре запрашивали $294 млн на поддержку около 1,3 млн человек, однако пересмотрели призыв из-за ухудшения ситуации. В ООН уделят особое внимание потребностям в продовольствии, воде, медпомощи, жилье и другим приоритетам «в связи с массированными бомбардировками сектора Газа».

