ООН запросит $1,2 млрд для оказания помощи палестинцам

ООН запросит 6 ноября экстренную помощь для жителей Газы и Западного берега реки Иордан в размере $1,2 млрд долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Управления организации по координации гуманитарных вопросов.

США выделят $100 млн помощи для Газы и Западного берега Иордана

Как отметили в ведомстве, кризис на оккупированной территории Палестины продолжает обостряться.

«Стоимость удовлетворения потребностей 2,7 миллиона человек - то есть всего населения Газы и 500 тысяч человек на оккупированном Западном берегу - оценивается в 1,2 миллиарда долларов», — говорится в документе.

В управлении напомнили, что в октябре запрашивали $294 млн на поддержку около 1,3 млн человек, однако пересмотрели призыв из-за ухудшения ситуации. В ООН уделят особое внимание потребностям в продовольствии, воде, медпомощи, жилье и другим приоритетам «в связи с массированными бомбардировками сектора Газа».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
ТЕГИ:ПалестинаООНСектор Газа

Горячие новости

Все новости

партнеры