ООН: в Африке недоедают свыше 281 млн человек
В ООН представили доклад, согласно которому в различных частях Африки каждый день недоедает 281 млн человек. Причём, как отмечается, число голодающих за прошедший год увеличилось сразу на 89,1 млн.
Документ подготовили Африканский союз, Продовольственная и сельскохозяйственная программы ООН, а также Экономическая комиссия Всемирной организации для Африки.
Согласно документу больше всего голодающих на востоке континента – 44%.
Как подчеркнули авторы доклада, последствия террористических атак и пандемии коронавируса усугубляют нависшую над Африканским континентом угрозу голода и недоедания.
Ранее Роспотребнадзор отменил карантин для прибывающих из ряда стран Африки.
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