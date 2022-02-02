ООН: в Африке недоедают свыше 281 млн человек

В ООН представили доклад, согласно которому в различных частях Африки каждый день недоедает 281 млн человек. Причём, как отмечается, число голодающих за прошедший год увеличилось сразу на 89,1 млн.

Документ подготовили Африканский союз, Продовольственная и сельскохозяйственная программы ООН, а также Экономическая комиссия Всемирной организации для Африки.

Согласно документу больше всего голодающих на востоке континента – 44%.