СМИ: В Газе более 65 тысяч детей госпитализировали из-за недоедания
Свыше 65 тысяч детей из сектора Газа потребовалась госпитализация в связи с недоеданием. Об этом сообщает телеканал Al Masirah, ссылаясь на управление по связям с общественностью правительства анклава.
Всего ежедневно страдают от голода 1,1 млн палестинских детей и подростков. Из-за острого недоедания были госпитализированы более 65 тысяч из них.
Ранее Израиль запретил поставки гуманитарной помощи в Газу. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило о бедственном положении в анклаве, по данным ведомства, «преднамеренный и рукотворный» голод в Газе углубляется.
Между тем израильские власти заявили, что армия страны расширит операции в Газе для создания буферной зоны, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru