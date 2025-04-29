Фетисов: Овечкина пытались провоцировать перед матчем НХЛ

По его словам, это произошло в Канаде. «Он говорит: «Девчонок каких-то нарядили во все эти дела с транспарантами, типа «убирайся домой», — заявил парламентарий. Фетисов назвал хоккеиста послом доброй воли и посоветовал ему терпеть провокации.

Овечкин поднялся на 13 место по голам в истории Кубка Стэнли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

