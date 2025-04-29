Фетисов: Овечкина пытались провоцировать перед матчем НХЛ

Российского хоккеиста Александра Овечкина пытались провоцировать украинские активисты перед матчем Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление двукратного олимпийского чемпиона, депутата Госдумы Вячеслава Фетисова.

Мама Овечкина заявила, что никто не побьет его рекорд по голам в НХЛ

По его словам, это произошло в Канаде. «Он говорит: «Девчонок каких-то нарядили во все эти дела с транспарантами, типа «убирайся домой», — заявил парламентарий. Фетисов назвал хоккеиста послом доброй воли и посоветовал ему терпеть провокации.

Овечкин поднялся на 13 место по голам в истории Кубка Стэнли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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