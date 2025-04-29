Фетисов: Овечкина пытались провоцировать перед матчем НХЛ
Российского хоккеиста Александра Овечкина пытались провоцировать украинские активисты перед матчем Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление двукратного олимпийского чемпиона, депутата Госдумы Вячеслава Фетисова.
По его словам, это произошло в Канаде. «Он говорит: «Девчонок каких-то нарядили во все эти дела с транспарантами, типа «убирайся домой», — заявил парламентарий. Фетисов назвал хоккеиста послом доброй воли и посоветовал ему терпеть провокации.
Овечкин поднялся на 13 место по голам в истории Кубка Стэнли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Клещи покусали 30 тысяч россиян
- Фетисов: Овечкина пытались провоцировать перед матчем НХЛ
- Патрушев: НАТО отрабатывает сценарии захвата Калининградской области
- Патрушев: Россия приближается к успешному завершению спецоперации
- СМИ: Иностранные банки могут изменить свое решение об уходе из России
- Россиян предупредили о схеме мошенничества в преддверии Дня Победы
- СМИ: Пошлины Трампа стали подарком для КНР
- СМИ: Киев атакуют «Герани»
- Трамп назвал историческими достижения своей администрации за 100 дней
- СМИ: Боевики ВСУ поразились физической выносливости солдат из КНДР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru