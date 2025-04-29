Истребитель ВМС США упал в Красное море с авианосца Harry S. Truman
29 апреля 202507:58
Американский истребитель F/A-18, находившийся на борту авианосца USS Harry S. Truman, упал в Красное море во время буксировки. Об этом заявили в ВМС США.
По данным ведомства, при буксировке в ангаре команда потеряла контроль над истребителем.
«Самолет и тягач упали за борт», - подчеркнули в ВМС.
Пострадал один член экипажа, у него легкие ранения. ВМС США начали расследовать причины инцидента.
Ранее на Украине заявили о потере американского истребителя четвертого поколения F-16 и гибели его пилота при неясных обстоятельствах, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru