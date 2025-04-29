Над территорией России сбили 91 украинский беспилотник
Более 90 беспилотников ВСУ ликвидировали над территорией России за минувшие вечер и ночь. Об этом сообщили в Минобороны.
«Всего, начиная с 20.00 мск 28 апреля до 06.00 мск 29 апреля дежурными средствами ПВО уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - указано в сообщении.
Минобороны уточнило, что 40 БПЛА сбили в Курской области, 12 – в Орловской, 11 – в Рязанской, восемь – в Нижегородской, три – в Белгородской, по одному – в Калужской и Брянской, два – в Московском регионе. Также семь дронов уничтожили над Черным морем, шесть – над Крымом.
По данным оборонного ведомства, за ночь было ликвидировано 40 украинских БПЛА в том числе над Рязанской, Нижегородской, Орловской, Белгородской, Калужской, Брянской областями, столичным регионом, Крымом и Черным морем.
Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 51 беспилотника ВСУ самолетного типа над несколькими регионами, пишет Ura.ru.
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