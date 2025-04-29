В Москве арестовали россиянина по делу о госизмене

Столичный Мещанский суд арестовал россиянина по делу о государственной измене. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на картотеку инстанции.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Филипова Д.Н.», - отмечается в карточке дела.

Подробности о личности арестованного и сути разбирательства не приводятся. Это может быть связано с грифом секретности дела.

По статье о госизмене фигуранту может грозить пожизненный срок.

Ранее в Челябинске задержали мужчину-приверженца украинской идеологии, который финансировал выступающую против России военную организацию, против него возбудили дело о госизмене, пишет Ura.ru.

