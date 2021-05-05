В ООН заявили о серьезном продовольственном кризисе в мире

Число столкнувшихся с проблемой отсутствия продовольственной безопасности людей, а также нуждающихся в помощи для выживания достигло наиболее высокого уровня за последние пять лет. Об этом сообщается в докладе Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами (альянса ООН, ЕС и организаций, занимающихся преодолением продовольственных кризисов).

Согласно документу, как минимум 155 млн человек в 55 странах или территориях оказались в ситуации острого голода из-за конфликтов, экономических потрясений и экстремальных погодных явлений в 2020 году. Годом ранее число столкнувшихся с подобными проблемами было примерно на 20 млн меньше.

Авторы доклада отмечают тревожную тенденцию к росту масштабов острого отсутствия продовольственной безопасности, которая наблюдается с момента выхода первого доклада в 2017 году.

Острее всего проблема стоит в странах Африки: около 98 млн человек, столкнувшихся с этой проблемой в 2020 году, проживали на Африканском континенте. Однако вопрос отсутствия продовольственной безопасности затронул также другие страны, в том числе Йемен, Афганистан, Сирию и Гаити.

Одними из ключевых факторов роста масштабов проблемы голода в докладе названы конфликты и экономические потрясения, нередко обусловленные пандемией коронавируса. Также на обострение проблемы повлияли погодные явления.

По словам генсека ООН Антониу Гутерреша, приведенным во вступительной части доклада, конфликты и голод — взаимоусиливающие явления, и эти проблемы важно решать одновременно.

«Решение проблемы голода – это основа стабильности и мира», – подчеркнул генсек.

