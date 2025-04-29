Клещи покусали 30 тысяч россиян

В России более 29,8 тысяч человек были укушены клещами с начала сезона, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Клещи проснулись в ряде регионов РФ

С начала текущего года от энцефалита привились 1,9 миллиона человек. На этом фоне отмечается обычный для весны рост обращений к врачам.

Чаще всего клещи кусают жителей Свердловской, Кемеровской, Челябинской, Тюменской, Новосибирской, Московской и Томской областей, а также Татарстана и Алтая.

Ранее клещи массово проснулись в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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