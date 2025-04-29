Клещи покусали 30 тысяч россиян

С начала текущего года от энцефалита привились 1,9 миллиона человек. На этом фоне отмечается обычный для весны рост обращений к врачам.

Чаще всего клещи кусают жителей Свердловской, Кемеровской, Челябинской, Тюменской, Новосибирской, Московской и Томской областей, а также Татарстана и Алтая.

Ранее клещи массово проснулись в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

