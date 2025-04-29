Маск спрогнозировал демографический кризис в Китае

Китаю может грозить демографический кризис, считает миллиардер, руководитель Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск. Об этом он написал в соцсети Х.

«Демографический коллапс - самая большая проблема Китая в долгосрочной перспективе», - подчеркнул бизнесмен.

По мнению Маска, это касается почти каждой страны на планете.

Ранее миллиардер обращал внимание на падение рождаемости. Маск считает, что могут исчезнуть целые страны, если не принять решительные меры, пишет Ura.ru.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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