Haaretz: израильские войска подошли к городу Газа

Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подошли к воротам города Газа, сообщила газета Haaretz со ссылкой на бригадного генерала Ицика Коэна.

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Отмечается, что к Газе подошло одно из подразделений 162-й дивизии.

Накануне бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ вводит дополнительные силы в сектор Газа. Речь идет о пехотных, бронетанковых и инженерных подразделениях.

Пресс-служба ЦАХАЛ ранее сообщала, что военные ведут ожесточенные бои с палестинским движением ХАМАС в глубине сектора Газа. Журналисты заявили о колонне израильских танков, которая движется по направлению к городу Газа.

По информации СМИ, в палестинский анклав вошли не менее двух дивизий израильской армии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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