Haaretz: израильские войска подошли к городу Газа
Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подошли к воротам города Газа, сообщила газета Haaretz со ссылкой на бригадного генерала Ицика Коэна.
Отмечается, что к Газе подошло одно из подразделений 162-й дивизии.
Накануне бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ вводит дополнительные силы в сектор Газа. Речь идет о пехотных, бронетанковых и инженерных подразделениях.
Пресс-служба ЦАХАЛ ранее сообщала, что военные ведут ожесточенные бои с палестинским движением ХАМАС в глубине сектора Газа. Журналисты заявили о колонне израильских танков, которая движется по направлению к городу Газа.
По информации СМИ, в палестинский анклав вошли не менее двух дивизий израильской армии, передает «Радиоточка НСН».
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