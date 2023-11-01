Haaretz: израильские войска подошли к городу Газа

Отмечается, что к Газе подошло одно из подразделений 162-й дивизии.

Накануне бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ вводит дополнительные силы в сектор Газа. Речь идет о пехотных, бронетанковых и инженерных подразделениях.

Пресс-служба ЦАХАЛ ранее сообщала, что военные ведут ожесточенные бои с палестинским движением ХАМАС в глубине сектора Газа. Журналисты заявили о колонне израильских танков, которая движется по направлению к городу Газа.

По информации СМИ, в палестинский анклав вошли не менее двух дивизий израильской армии, передает «Радиоточка НСН».

