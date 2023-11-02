СМИ: Иерусалим готов обсудить гуманитарную паузу в секторе Газа

При этом Иерусалим не рассматривает вариант прекращения огня. Речь идет о возможной гуманитарной паузе в несколько часов.

Тем временем сотни палестинцев стоят в очередях у пекарен в секторе Газа в надежде получить хлеб. Гражданам приходится проводить в очередях длительное время, поскольку большая часть пекарен разрушена.

Ранее армия Израиля прорвала переднюю линию обороны ХАМАС в Газе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

