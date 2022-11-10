В офисе Зеленского отметили важность предварительных условий переговоров

Он подчеркнул, что важны именно предварительные условия, «а не человек, который их принимает».



Подоляк также отметил, что США не оказывают давления на Украину по вопросам, связанным с мирными переговорами.



«Американцы не осуществляют давления на нас... они наши союзники и поддерживают нас во всем... как демократы, так и республиканцы», — заключил советник.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев назвал абсурдом условия, которые Владимир Зеленский выдвинул для переговоров с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».