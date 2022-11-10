В офисе Зеленского отметили важность предварительных условий переговоров

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что Киев будет считать своим партнёром того, кто согласится вести переговоры на предварительных условиях, установленных Украиной.

Зеленский назвал условия для переговоров с Россией

Он подчеркнул, что важны именно предварительные условия, «а не человек, который их принимает».

Подоляк также отметил, что США не оказывают давления на Украину по вопросам, связанным с мирными переговорами.

«Американцы не осуществляют давления на нас... они наши союзники и поддерживают нас во всем... как демократы, так и республиканцы», — заключил советник.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев назвал абсурдом условия, которые Владимир Зеленский выдвинул для переговоров с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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