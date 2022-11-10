В офисе Зеленского отметили важность предварительных условий переговоров
Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что Киев будет считать своим партнёром того, кто согласится вести переговоры на предварительных условиях, установленных Украиной.
Он подчеркнул, что важны именно предварительные условия, «а не человек, который их принимает».
Подоляк также отметил, что США не оказывают давления на Украину по вопросам, связанным с мирными переговорами.
«Американцы не осуществляют давления на нас... они наши союзники и поддерживают нас во всем... как демократы, так и республиканцы», — заключил советник.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев назвал абсурдом условия, которые Владимир Зеленский выдвинул для переговоров с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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