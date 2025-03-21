ООН предупредила о рекордном за три года таянии ледников

По данным специалистов, за 2024 гидрологический год, который в разных странах начинается с октября или ноября, все 19 ледников сократились на 450 миллиардов тонн. Такой результат занимает четвертое место за все время наблюдения за таянием ледников. Рекордное таяние зафиксировано ледников Скандинавии, Шпицбергена и Северной Азии.

Ранее климатологи пришли к выводу, что Арктика может полностью лишиться льда к 2027 году. Они предупредили, что это станет «зловещим событием» для планеты.

