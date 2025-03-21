ООН предупредила о рекордном за три года таянии ледников
Общая масса ледников в 2022-2024 годах рекордно сократилась, говорится в докладах, опубликованных Всемирной метеорологической организацией (ВМО) и Всемирной службой мониторинга ледников (ВСМЛ) - специализированными учреждениями ООН.
Специалисты пришли к выводу, что во многих регионах то, что когда-то называли «вечной мерзлотой», не переживет XXI век. По данным ООН, на Земле расположено более 275 тысяч ледников, они занимают около 700 тысяч квадратных километров площади и содержат примерно 70% мировых запасов пресной воды. Ускорение таяния ледников лишит миллионы людей доступа к источникам питьевой воды и приведет к росту количества стихийных бедствий, прогнозируют в организации.
По данным специалистов, за 2024 гидрологический год, который в разных странах начинается с октября или ноября, все 19 ледников сократились на 450 миллиардов тонн. Такой результат занимает четвертое место за все время наблюдения за таянием ледников. Рекордное таяние зафиксировано ледников Скандинавии, Шпицбергена и Северной Азии.
Ранее климатологи пришли к выводу, что Арктика может полностью лишиться льда к 2027 году. Они предупредили, что это станет «зловещим событием» для планеты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru