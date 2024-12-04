Ученые: К 2027 году в Арктике растает лед
Арктика может полностью лишиться льда к 2027 году. Об этом сообщает Daily Mail. Издание ссылается на исследования климатолога Селин Хёзе из Гетеборгского университета и доцента университета Колорадо Александру Ян. Они предупредили, что это станет «зловещим событием» для планеты.
По их данным, минимальная площадь морского льда в текущем году составила 1,65 млн кв. миль, в то время как средний показатель за 1979–1992 годы был 2,65 млн кв. миль. Несколько сотен компьютерных симуляций показали, что первый день без льда в Арктике наступит уже в течение 9–20 лет, причем вне зависимости от изменения объемов выбросов парниковых газов.
А часть симуляций продемонстрировали, что лед в Арктике может растаять уже через три года. По мнению ученых, первый день без льда в Арктике может оказать заметное влияние на экосистему и климат Земли, например, на юге Италии произойдет похолодание до –20 градусов, а в Скандинавии могут начаться лесные пожары.
Исчезновение арктического льда не приведет к серьезным изменениям уровня моря, однако если после этого море нагреется, то начнут таять ледники на суше, и это спровоцирует повышение уровня моря.
Ранее климатологи выражали обеспокоенность состоянием антарктического ледника Туэйтса, который также называют ледником «Судного дня»: он стремительно тает, из-за чего Земле предрекают катастрофу.
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