Ученые: К 2027 году в Арктике растает лед

Арктика может полностью лишиться льда к 2027 году. Об этом сообщает Daily Mail. Издание ссылается на исследования климатолога Селин Хёзе из Гетеборгского университета и доцента университета Колорадо Александру Ян. Они предупредили, что это станет «зловещим событием» для планеты.

По их данным, минимальная площадь морского льда в текущем году составила 1,65 млн кв. миль, в то время как средний показатель за 1979–1992 годы был 2,65 млн кв. миль. Несколько сотен компьютерных симуляций показали, что первый день без льда в Арктике наступит уже в течение 9–20 лет, причем вне зависимости от изменения объемов выбросов парниковых газов.