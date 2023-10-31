ООН: около 70% погибших в секторе Газа составляют женщины и дети

Женщины и дети составляют около 70% погибших в секторе Газа на фоне обострения палестино-израильского конфликта, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ООН.

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В анклаве за три недели было убито почти 3,2 тыс. детей. Под огонь попадают церкви, мечети, больницы и объекты БАПОР, в которых пытаются скрыться мирные жители сектора Газа. Отмечается, что мирные жители Газы чувствуют, что оказались в ловушке этой войны, к которой они не имеют никакого отношения.

Премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что Иерусалим не рассматривает возможность установления режима прекращения огня в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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