ООН: около 70% погибших в секторе Газа составляют женщины и дети

В анклаве за три недели было убито почти 3,2 тыс. детей. Под огонь попадают церкви, мечети, больницы и объекты БАПОР, в которых пытаются скрыться мирные жители сектора Газа. Отмечается, что мирные жители Газы чувствуют, что оказались в ловушке этой войны, к которой они не имеют никакого отношения.

Премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что Иерусалим не рассматривает возможность установления режима прекращения огня в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

