Нетаньяху: Израиль не согласится на прекращение огня в Газе
Иерусалим не рассматривает возможность установления режима прекращения огня в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.
По его словам, военная операция против радикальной палестинской организации ХАМАС будет продолжена. «Так же, как Соединенные Штаты не согласились бы на перемирие после бомбардировки Перл-Харбора или после террористической атаки 11 сентября, Израиль не согласится на прекращение боевых действий против ХАМАС после ужасных атак 7 октября», — указал глава израильского правительства.
Он отметил, что боевые действия развязала другая сторона.
Ранее ХАМАС выложило видео с заложницами, обвиняющими Нетаньяху в трагедии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru