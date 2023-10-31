Нетаньяху: Израиль не согласится на прекращение огня в Газе

По его словам, военная операция против радикальной палестинской организации ХАМАС будет продолжена. «Так же, как Соединенные Штаты не согласились бы на перемирие после бомбардировки Перл-Харбора или после террористической атаки 11 сентября, Израиль не согласится на прекращение боевых действий против ХАМАС после ужасных атак 7 октября», — указал глава израильского правительства.

Он отметил, что боевые действия развязала другая сторона.

Ранее ХАМАС выложило видео с заложницами, обвиняющими Нетаньяху в трагедии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

