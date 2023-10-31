ХАМАС готов совершить обмен пленными с Израилем

«ХАМАС готово освободить всех находящихся у него пленных в обмен на всех наших пленных, удерживаемых Израилем», — заявил он.

Отмечается, что Израиль не получит пленных, кроме как через сделку по обмену.

Ранее вошедшие в сектор Газа подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) освободили находившуюся в заложниках военнослужащую, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

