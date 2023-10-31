ХАМАС готов совершить обмен пленными с Израилем
31 октября 202300:03
Палестинское движение ХАМАС готово совершить обмен пленными с Израилем, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя радикалов Хазема Касема.
«ХАМАС готово освободить всех находящихся у него пленных в обмен на всех наших пленных, удерживаемых Израилем», — заявил он.
Отмечается, что Израиль не получит пленных, кроме как через сделку по обмену.
Ранее вошедшие в сектор Газа подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) освободили находившуюся в заложниках военнослужащую, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru