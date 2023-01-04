ООН: обстрел Макеевки подчеркивает важность завершения конфликта вокруг Украины

Обстрел здания с военнослужащими из России в Макеевке подчеркивает важность скорейшего завершения конфликта вокруг Украины, сообщил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Число погибших при ударе по Макеевке выросло до 89 человек

Так он прокомментировал обстрел. «Произошедшее подчеркивает важность завершения конфликта. Мы надеемся, что стороны со временем будут готовы обсуждать друг с другом его завершение», — отметил Хак.

Он призвал стороны соблюдать правила ведения боевых действий, в частности не наносить ударов по гражданским территориям, которые также подвергались обстрелам в последние дни.

Ранее в понедельник Минобороны РФ подтвердило гибель 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в Макеевке. Атака произошла в новогоднюю ночь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:МобилизацияСпецоперацияОбстрелУкраинаООН
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры