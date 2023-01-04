ООН: обстрел Макеевки подчеркивает важность завершения конфликта вокруг Украины

Так он прокомментировал обстрел. «Произошедшее подчеркивает важность завершения конфликта. Мы надеемся, что стороны со временем будут готовы обсуждать друг с другом его завершение», — отметил Хак.

Он призвал стороны соблюдать правила ведения боевых действий, в частности не наносить ударов по гражданским территориям, которые также подвергались обстрелам в последние дни.

Ранее в понедельник Минобороны РФ подтвердило гибель 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в Макеевке. Атака произошла в новогоднюю ночь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

