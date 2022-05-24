ООН не поддержит турецкую операцию на севере Сирии

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил во вторник, что Всемирная организация не поддержит операцию турецких военных на севере Сирии.

По его словам, арабская республика не нуждается в военных операциях на своей территории, ей необходимо политическое решение и гуманитарная помощь.

Заявления Дюжаррика прозвучали в ответ на озвученные накануне президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом планы о начале военной операции по созданию 30-ти километровой зоны безопасности вдоль турецко-сирийской границы с целью борьбы с террористами.