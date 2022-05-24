ООН не поддержит турецкую операцию на севере Сирии
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил во вторник, что Всемирная организация не поддержит операцию турецких военных на севере Сирии.
По его словам, арабская республика не нуждается в военных операциях на своей территории, ей необходимо политическое решение и гуманитарная помощь.
Заявления Дюжаррика прозвучали в ответ на озвученные накануне президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом планы о начале военной операции по созданию 30-ти километровой зоны безопасности вдоль турецко-сирийской границы с целью борьбы с террористами.
Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новую военную операцию на севере Сирии, потому что Россия не сможет ей помешать из-за своего ослабления на фоне украинского кризиса.
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