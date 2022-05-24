Генсек ООН: Мир столкнулся с угрозой новой холодной войны «с ядерным оттенком»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир столкнулся с угрозой новой холодной войны «с ядерным оттенком» и взрывного роста крайнего национализма. По его словам, таких конфликтов и глобального раскола не было уже несколько десятилетий.

Сейчас, заявил Гутерриш, угроза новой холодной войны стала реальной.

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«Как генеральный секретарь ООН я должен вам сказать, что вы вступаете в мир, полный опасностей. Мы столкнулись с конфликтами и расколом в масштабе, которого не видели уже десятилетия — от Йемена до Сирии, от Эфиопии до Сахеля»,— цитирует «Коммерсант» словам генсека ООН, которые он произнес в ходе выступления перед выпускниками Seton Hall University в штате Нью-Джерси США.

Среди прочих глобальных угроз Гутерриш назвал изменение климата, рост социального неравенства, распространение голода и болезней. Также он заявил, что конфликт на Украине «причиняет огромные страдания, разрушения и смерть».

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли 22 мая заявил, что между мировыми державами возрос риск серьезного конфликта. По его словам, Россия и Китай «намерены изменить нынешний порядок, основанный на правилах». Он также сказал, что мир становится все более нестабильным.

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:Холодная ВойнаООН
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