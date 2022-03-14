ООН назвала число погибших мирных жителей на Украине с 24 февраля

Число погибших мирных жителей на Украине с 24 февраля, начала специальной военной операции, превысило 630 человек, ранено 1 125. Такие данные приводит Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Песков допустил взятие под полный контроль крупных городов Украины

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник журналистам, что «высшие должностные лица США и ЕС судя по всему подталкивают Россию к штурму крупных городов Украины», чтобы затем возложить на нее ответственность за гибель мирных граждан. Песков назвал такую позицию провокационной.


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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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