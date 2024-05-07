Израиль заявил о начале точечной операции в районе Рафаха
Израильские военные начали точечную контртеррористическую операцию на востоке города Рафах в секторе Газа. Об этом сообщила армия Израиля.
«Ночью (в понедельник) сухопутные войска... начали целенаправленную контртеррористическую операцию... по ликвидации террористов... и демонтажу террористической инфраструктуры [палестинского движения] ХАМАС в определенных районах восточного Рафаха», — говорится в публикации в Telegram-канале армии.
Израильские военные подчеркнули, что установили контроль над контрольно-пропускным пунктом «Рафах» в восточной части города, который якобы использовался в террористических целях, пишет RT. Также сухопутные войска и израильские ВВС атаковали объекты ХАМАС в районе Рафаха, ликвидировав военные сооружения, подземную инфраструктуру, «дополнительную террористическую инфраструктуру».
Ранее армия Израиля призывала палестинцев эвакуироваться из восточных районов Рафаха в преддверии наступления, напоминает Ura.ru.
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