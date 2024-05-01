ВОЗ: Возможное вторжение в Рафах станет гуманитарной катастрофой

Полномасштабное вторжение Израиля в город Рафах на юге сектора Газа обернется «гуманитарной катастрофой», сообщил в соцсети X глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Он призвал Израиль не предпринимать таких действий, а также добиваться установления мира.

Ранее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху подтвердил намерение войти в Рафах для ликвидации остатков ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ВОЗХамасСектор ГазаИзраиль

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