ВОЗ: Возможное вторжение в Рафах станет гуманитарной катастрофой
1 мая 202404:03
Полномасштабное вторжение Израиля в город Рафах на юге сектора Газа обернется «гуманитарной катастрофой», сообщил в соцсети X глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Он призвал Израиль не предпринимать таких действий, а также добиваться установления мира.
Ранее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху подтвердил намерение войти в Рафах для ликвидации остатков ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru