ООН: Число покинувших свои дома жителей Газы превысило 423 тысячи

«В секторе Газа общее число внутренне перемещенных лиц за последние 24 часа увеличилось на 25% и теперь превышает 423 тыс. человек», — указано в сообщении.

Как отметили в ООН, более двух третей от всех внутренне перемещенных находятся в школах Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ

Между тем власти Израиля проинформировали ООН, что 1,1 млн палестинцев должны в течение суток эвакуироваться на юг Газы, пишет «Свободная пресса». Всемирная организация предупредила о «разрушительных гуманитарных последствиях» такого перемещения, отмечает RT.

