ООН: Число покинувших свои дома жителей Газы превысило 423 тысячи

Более 423 тысяч человек вынужденно покинули свои дома из-за боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

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«В секторе Газа общее число внутренне перемещенных лиц за последние 24 часа увеличилось на 25% и теперь превышает 423 тыс. человек», — указано в сообщении.

Как отметили в ООН, более двух третей от всех внутренне перемещенных находятся в школах Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ

Между тем власти Израиля проинформировали ООН, что 1,1 млн палестинцев должны в течение суток эвакуироваться на юг Газы, пишет «Свободная пресса». Всемирная организация предупредила о «разрушительных гуманитарных последствиях» такого перемещения, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
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