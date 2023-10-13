ООН: Число покинувших свои дома жителей Газы превысило 423 тысячи
Более 423 тысяч человек вынужденно покинули свои дома из-за боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.
«В секторе Газа общее число внутренне перемещенных лиц за последние 24 часа увеличилось на 25% и теперь превышает 423 тыс. человек», — указано в сообщении.
Как отметили в ООН, более двух третей от всех внутренне перемещенных находятся в школах Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ
Между тем власти Израиля проинформировали ООН, что 1,1 млн палестинцев должны в течение суток эвакуироваться на юг Газы, пишет «Свободная пресса». Всемирная организация предупредила о «разрушительных гуманитарных последствиях» такого перемещения, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru