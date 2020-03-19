В Италии от коронавируса умерло больше людей, чем в Китае

Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусом в Италии превысило количество летальных исходов в Китае. Об этом сообщает РБК.

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Как пишет издание, в департаменте гражданской обороны Италии сообщили о 3405 скончавшихся от инфекции. В то время как в Китае национальная комиссия по здравоохранения заявляла о 3245 смертях.

По данным итальянского департамента, за прошедший сутки в стране зарегистрировано 427 летальных исходов. Между тем, в Китае с жёсткими ограничительными мерами властей и в Южной Корее с массовым тестированием граждан распространение вируса замедлилось. В городе Ухань, ставшем эпицентром вспышки коронавируса Covid-2019, за минувшие сутки впервые не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.

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