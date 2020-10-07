Онищенко оценил реакцию мира на COVID-19 на «твердую двойку»
Большинство стран реагирует на коронавирусную инфекцию на твердую двойку или на тройку с минусом. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Однако, по его мнению, есть страны, которые демонстрируют очень хорошую организацию в борьбе с COVID-19, в частности Китай. Онищенко подчеркнул, что китайская наука ушла далеко вперед. На сегодняшний день, по его оценкам, КНР является самой безопасной страной с точки зрения ситуации с COVID-19, пишет РИА Новости.
Среди других стран с «адекватной организацией обеспечения биологической безопасности» Онищенко также выделил Южную Корею и Вьетнам, сообщает Газета.ру.
Между тем, в конце сентября замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране в России могут ввести новые ограничения для борьбы с коронавирусом.
По еёсловам, в зависимости от соблюдения населением мер профилактики Россия может выйти на плато заражений в течение ближайших десяти дней или в начале ноября.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН раскритиковал заявление Пшеничной.
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